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«Айнтрахт» начал сезон с победы над «Дармштадтом»

20 Августа 2023 • 20:32 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:0
Дармштадт
окончен

Матч первого тура Бундеслиги «Айнтрахт» - «Дармштадт» не изобиловал опасными моментами, при этом у хозяев было ощутимое преимущество в контроле мяча. В конце первого тайма Филипп Макс разыграл мяч до верного с Рандалем Коло-Муани, и тот не промахнулся в ответственный момент. Лучший момент у гостей был в середине второго тайма, Лука Пфайффер зарядил в штангу. Игра раскрылась в концовке, но на табло так и остались гореть 1:0.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:0Дармштадт
(1:0) Коло-Муани Рандаль40'  
Трапп КевинТута 65' (Хасебе Макото ( 65') Кох Робин  90'Пачо ВильямЭбимбе ЭрикСхири ЭльесРоде Себастьян 6' (Якич Кристиян ( 6'  59') Макс ФилиппГётце Марио 84' (Нганкам Жессик ( 84') Коло-Муани Рандаль 84' (Бута ( 84') Линдстрём Йеспер 84' (Мармуш Омар ( 84')
Запасные: Ларссон ХугоГраль ЙенсХёуге ЙенсКнауфф Ансгар
Шуэн МарсельКларер Кристоф  37'Циммерман КристофМаглица Матей  74' 77' (Шнелльхардт Фабиан ( 77') Карич ЭмирНюрнбергер ФабианМелем Марвин  45' 76' (Ману Брайдон ( 76') Холланд ФабианВильхельмссон Оскар 62' (Стожилкович Филип ( 62') Хонзак Матиас 90' (Франич Бартол ( 90') Хорнби Фрэйзер 62' (Пфайффер Лука ( 62')
Запасные: Ридель КлеменсБеренс МортенИшервуд ТомасМюллер Янник
20 августа. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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