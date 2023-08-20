«Айнтрахт» начал сезон с победы над «Дармштадтом»

Матч первого тура Бундеслиги «Айнтрахт» - «Дармштадт» не изобиловал опасными моментами, при этом у хозяев было ощутимое преимущество в контроле мяча. В конце первого тайма Филипп Макс разыграл мяч до верного с Рандалем Коло-Муани, и тот не промахнулся в ответственный момент. Лучший момент у гостей был в середине второго тайма, Лука Пфайффер зарядил в штангу. Игра раскрылась в концовке, но на табло так и остались гореть 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Коло-Муани Рандаль40'
Трапп Кевин•Тута65' (Хасебе Макото (65') •Кох Робин• 90'Пачо Вильям•Эбимбе Эрик•Схири Эльес•Роде Себастьян6' (Якич Кристиян (6') • 59'Макс Филипп•Гётце Марио84' (Нганкам Жессик (84') •Коло-Муани Рандаль84' (Бута (84') •Линдстрём Йеспер84' (Мармуш Омар (84')
Запасные: Ларссон Хуго•Граль Йенс•Хёуге Йенс•Кнауфф Ансгар
Шуэн Марсель•Кларер Кристоф• 37'Циммерман Кристоф•Маглица Матей 74'77' (Шнелльхардт Фабиан (77') •Карич Эмир•Нюрнбергер Фабиан•Мелем Марвин 45'76' (Ману Брайдон (76') •Холланд Фабиан•Вильхельмссон Оскар62' (Стожилкович Филип (62') •Хонзак Матиас90' (Франич Бартол (90') •Хорнби Фрэйзер62' (Пфайффер Лука (62')
Запасные: Ридель Клеменс•Беренс Мортен•Ишервуд Томас•Мюллер Янник
20 августа. Стадион "Дойче банк Парк".
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