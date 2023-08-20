«Айнтрахт» начал сезон с победы над «Дармштадтом»

Матч первого тура Бундеслиги «Айнтрахт» - «Дармштадт» не изобиловал опасными моментами, при этом у хозяев было ощутимое преимущество в контроле мяча. В конце первого тайма Филипп Макс разыграл мяч до верного с Рандалем Коло-Муани, и тот не промахнулся в ответственный момент. Лучший момент у гостей был в середине второго тайма, Лука Пфайффер зарядил в штангу. Игра раскрылась в концовке, но на табло так и остались гореть 1:0.