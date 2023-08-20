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«Барселона» нацелена на топ-игрока «Баварии»

20 Августа 2023 • 15:26 Комментировать

На радаре «Барселоны» находится вингер «Баварии» Лерой Сане. Как сообщает на своих страницах издание Bild, каталонский клуб может попробовать подписать 27-летнего футболиста следующим летом.

«Барселона» пыталась провернуть трансфер Сане этим летом, но немец отказался от такого шага. Следующим летом игрок может пересмотреть позицию по своему будущему, в зависимости от того, как пройдёт сезон 2023/2024. «Сине-гранатовые» будут внимательно следить за ситуацией. 

Стоит сказать, что действующий контракт Лероя Сане с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Лерой Сане трансферы футбола - лето 2023
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