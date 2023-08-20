«Барселона» нацелена на топ-игрока «Баварии»

На радаре «Барселоны» находится вингер «Баварии» Лерой Сане. Как сообщает на своих страницах издание Bild, каталонский клуб может попробовать подписать 27-летнего футболиста следующим летом.

«Барселона» пыталась провернуть трансфер Сане этим летом, но немец отказался от такого шага. Следующим летом игрок может пересмотреть позицию по своему будущему, в зависимости от того, как пройдёт сезон 2023/2024. «Сине-гранатовые» будут внимательно следить за ситуацией.

Стоит сказать, что действующий контракт Лероя Сане с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.