«Айнтрахт» отклонил первое предложение «ПСЖ» по Коло-Муани

«ПСЖ» ищет центрального нападающего и хочет подписать Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта». Впрочем, немецкий клуб отклонил первое предложение из Парижа, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Лоик Танзи.

Гранд Лиги 1 предлагал за 24-летнего Коло-Муани 60 миллионов евро и ещё 10 миллионов евро в качестве бонусов. Эти условия «Айнтрахт» не устроили. В настоящий момент «ПСЖ» готовит второе предложение.

Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с прошлого лета. Он провёл за клуб 47 официальных матчей, в которых забил 24 гола и отдал 17 результативных передач на партнёров.