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«Айнтрахт» отклонил первое предложение «ПСЖ» по Коло-Муани

20 Августа 2023 • 14:03 Комментировать

«ПСЖ» ищет центрального нападающего и хочет подписать Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта». Впрочем, немецкий клуб отклонил первое предложение из Парижа, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Лоик Танзи.

Гранд Лиги 1 предлагал за 24-летнего Коло-Муани 60 миллионов евро и ещё 10 миллионов евро в качестве бонусов. Эти условия «Айнтрахт» не устроили. В настоящий момент «ПСЖ» готовит второе предложение.

Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с прошлого лета. Он провёл за клуб 47 официальных матчей, в которых забил 24 гола и отдал 17 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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