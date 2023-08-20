«Аугсбург» и менхенгладбахская «Боруссия» повторили рекорд Бундеслиги

Первый тур начавшегося немецкого чемпионата выдался достаточно богатым на голы, четыре мяча забила «Бавария» в ворота «Вердера», и по четыре мяча забили также «Аугсбург» и «Боруссия» из Менхенгладбаха - но забили друг другу, сыграв вничью с хоккейным счетом 4:4.

И такой результативный матч стал повторением рекорда Бундеслиги - доселе лишь один раз в истории чемпионата в матче первого тура были забиты сразу восемь голов. Это случилось не так давно, в 2020 году, когда пребывавшая в статусе победителя Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» в первом туре высекла «Шальке» - 8:0.