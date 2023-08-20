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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» и менхенгладбахская «Боруссия» повторили рекорд Бундеслиги

20 Августа 2023 • 04:53 Комментировать
Аугсбург
4:4
Боруссия М
окончен

Первый тур начавшегося немецкого чемпионата выдался достаточно богатым на голы, четыре мяча забила «Бавария» в ворота «Вердера», и по четыре мяча забили также «Аугсбург» и «Боруссия» из Менхенгладбаха - но забили друг другу, сыграв вничью с хоккейным счетом 4:4.

И такой результативный матч стал повторением рекорда Бундеслиги - доселе лишь один раз в истории чемпионата в матче первого тура были забиты сразу восемь голов. Это случилось не так давно, в 2020 году, когда пребывавшая в статусе победителя Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» в первом туре высекла «Шальке» - 8:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аугсбург Боруссия Мёнхенгладбах
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