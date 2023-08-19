«Боруссия» Дортмунд вымучила победу в матче с «Кёльном»

«Боруссия» Дортмунд и «Кёльн» провели на редкость невыразительный матч в рамках первого тура Бундеслиги. Дейви Зельке метров с 15 с рикошетом пробил в штангу. У «шмелей» впереди ничего не получалось, и у голкипера гостей почти не было работы в отличие от Грегора Кобеля, который, например, дважды парировал опасные удары Саркиса Адамяна. Лишь на 88-й минуте Дортмунд ушел от неудачного завершения игры - подача с углового, Феликс Нмеча продлил полет мяча, и Дониэлл Мален замкнул дальнюю штангу - 1:0.