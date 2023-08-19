«Боруссия» Дортмунд вымучила победу в матче с «Кёльном»

«Боруссия» Дортмунд и «Кёльн» провели на редкость невыразительный матч в рамках первого тура Бундеслиги. Дейви Зельке метров с 15 с рикошетом пробил в штангу. У «шмелей» впереди ничего не получалось, и у голкипера гостей почти не было работы в отличие от Грегора Кобеля, который, например, дважды парировал опасные удары Саркиса Адамяна. Лишь на 88-й минуте Дортмунд ушел от неудачного завершения игры - подача с углового, Феликс Нмеча продлил полет мяча, и Дониэлл Мален замкнул дальнюю штангу - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Мален Дониэлл88'
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан84' (Азар Торган (84') •Зюле Никлас•Хуммельс Матс•Бенсебаини Рами83' (Вольф Мариус (83') •Забитцер Марсель•Джан Эмре59' (Нмеча Феликс (59') •Мален Дониэлл• 90'Ройс Марко69' (Адейеми Карим (69') •Брандт Юлиан•Аллер Себастьян59' (Мукоко Юссуфа (59')
Швебе Марвин•Шмиц Бенно•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Пакарада Леарт•Любичич Деян•Мартель Эрик•Карстенсен Расмус90' (Килиан Лука (90') •Кайнц Флориан66' (Финкгрефе Макс (66') •Вальдшмидт Лука66' (Олесен Матиас (66') •Зельке Дейви52' (Адамян Саркис (52')
19 августа. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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