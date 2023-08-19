«Хайденхайм» установил антирекорд Бундеслиги в 21-м веке для дебютантов

В Германии стартовал очередной сезон Бундеслиги, в этом сезоне в лиге играет абсолютный дебютант - «Хайденхайм». В первом туре клуб сразился с «Вольфсбургом», и пропустил первый гол уже на шестой минуте игры (в итоге - 0:2).

Как оказалось, это был самый быстрый пропущенный гол для дебютанта Бундеслиги с 1999 года, когда «Ульм» пропустил уже на второй минуте от «Фрайбурга». А для 21-го века антисвершение «Хайденхайма» - рекордное.

В следующем туре чемпионата Германии «Хайденхайм» сыграет против клуба с созвучным названием - «Хоффенхайм», это случится двадцать шестого августа.