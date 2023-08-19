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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ольмо повторил свершение Вернера

19 Августа 2023 • 18:38 Комментировать
Байер Л
3:2
РБ Лейпциг
окончен

В первом туре немецкого чемпионата «РБ Лейпциг» встречался с леверкузенским «Байером», «быки» проиграли со счетом 2:3. Первый мяч «Лейпцига» забил испанец Дани Ольмо, который чуть раньше сделал хет-трик в финальном матче немецкого Суперкубка.

Таким образом, Ольмо забил четыре последних мяча своей команды во всех турнирах, став всего лишь вторым игроком «Лейпцига», которому удалось что-то подобное. А первым был Тимо Вернер, это было в 2018 году.

В следующем, втором туре Бундеслиги «Лейпциг» сыграет против «Штутгарта». Этот матч состоится двадцать пятого августа, в следующую пятницу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тимо Вернер РБ Лейпциг Дани Ольмо
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