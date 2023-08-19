«Аугсбург» едва не добыл сверхволевую победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

Самым результативным и драматичным матчем первого тура чемпионата Германии была встреча «Аугсбург» - «Боруссия» Мёнхенгладбах. Гости заметно лучше начали поединок и по ходу первого тайма вели как 2:0, так и 3:1. Впрочем, «Аугсбург» отыграл еще один гол до перерыва, а затем вовсе перевернул ход матча и едва не победил со счетом 4:3. Но на 90+7 минуте гости спаслись с пенальти - 4:4.