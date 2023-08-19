«Аугсбург» едва не добыл сверхволевую победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

Самым результативным и драматичным матчем первого тура чемпионата Германии была встреча «Аугсбург» - «Боруссия» Мёнхенгладбах. Гости заметно лучше начали поединок и по ходу первого тайма вели как 2:0, так и 3:1. Впрочем, «Аугсбург» отыграл еще один гол до перерыва, а затем вовсе перевернул ход матча и едва не победил со счетом 4:3. Но на 90+7 минуте гости спаслись с пенальти - 4:4.
Протокол игры
|13'Итакура Ко (0:1)
|27'Чванчара Томаш (0:2)
|(1:2) Реджбекай Элвис29'
|37'Нгуму Натан (1:3)
|(2:3) Бауэр Максимилиан41'
|(3:3) Михель Свен45'
|(4:3) Варгас Рубен76'
|90' Чванчара Томаш (4:4)
Дамен Финн•Энгельс Арне•Бауэр Максимилиан•Удуохаи Феликс•Педерсен Мадс•Варгас Рубен•Реджбекай Элвис•Дорш Никлас 23'90' (Брайтхаупт Тим (90') •Бериша Мергим58' (Бельо Дион Дрене (58') •Михель Свен71' (Титц Филлип (71') •Демирович Эрмедин71' (Йенсен Фредрик (71')
Омлин Йонас•Скалли Джозеф•Итакура Ко75' (Фридрих Марвин (75') •Вебер Максимилиан•Нец Лука86' (Ранос Грант-Леон (86') •Вайгль Юлиан•Нойхаус Флориан 45'89' (Райтц Рокко (89') •Онора Франк•Плеа Алассан75' (Хак Робин (75') •Нгуму Натан86' (Боргес Санчес Ивандро (86') •Чванчара Томаш 32'
Запасные: Киародиа Фабио•Херрманн Патрик•Николас Мориц•Янчке Тони
19 августа. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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