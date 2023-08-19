«Вольфсбург» уверенно одолел «Хайденхайм»

«Вольфсбург» экзаменовал «Хайденхайм» в первом туре Бундеслиги. Гости достаточно неплохо выглядели, но быстро пропущенные голы стали роковыми. Йонас Винд отличился уже на шестой минуте, а позже оформил дубль - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Винд Йонас6'
|(2:0) Винд Йонас27'
Кастельс Коэн•Баку Ридле90' (Паредес Кевин (90') •Лакруа Максанс•Зесигер Седрик•Меле Йоаким•Сванберг Маттиас87' (Коцца Николя (87') •Герхардт Янник• 36'Майер Ловро66' (Каминьски Якуб (66') •Черны Вацлав66' (Томаш Тьягу (66') •Винд Йонас•Виммер Патрик 45'66' (Вранкс Астер (66')
Мюллер Кевин•Буш Марнон32' (Хактаб Траоре Омар (32') •Майнка Патрик•Зирслебен Тим•Фёренбах Йонас•Малони Леннард84' (Шиммер Штефан (84') •Динкчи Эрен58' (Сесса Кевин (58') •Бек Адриан46' (Томалла Денис (46') •Пик Флориан•Кляйндинст Тим•Пирингер Марвин58' (Доведан Никола (58')
Запасные: Гимбер Бенедикт•Айхер Витус•Шёппнер Ян•Тоеркауф Норман
19 августа. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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