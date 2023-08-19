«Штутгарт» забил 5 мячей в ворота «Бохума»

В первом туре Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Бохум» и позволил сопернику нанести считанное количество ударов по воротам. Сами же швабы забивали и забивали. Серу Гирасси метко зарядил издалека, Дан-Аксель Загаду здорово пробил головой после подачи корнера. Во втором тайме Силас Мвумпа ударом с лета сделал счет разгромным, а вскоре оформил дубль в таком же стиле - 4:0. Напоследок и Гирасси забил свой второй мяч.
Протокол игры
|(1:0) Гирасси Серу18'
|(2:0) Загаду Дан-Аксель38'
|(3:0) Мвумпа Силас60'
|(4:0) Мвумпа Силас67'
|(5:0) Гирасси Серу77'
Нюбель Александр•Штенцель Паскаль78' (Левелинг Джейми (78') •Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель• 45'Ито Хироки78' (Эглофф Лилиан (78') •Мийо Энцо•Каразор Атакан78' (Соса Борна (78') •Мвумпа Силас78' (Массимо Роберто (78') •Чжон Ву-Ён•Фюрих Крис•Гирасси Серу83' (Милошевич Йован (83')
Риман Мануэль•Машович Эрхан•Ордец Иван•Бернардо Фернандес•Пасслак Феликс•Виттек Максимилиан•Лосилья Антони80' (Лоосли Ноа (80') •Штёгер Кевин69' (Патрик Остерхаге (69') •Асано Такума68' (Дашнер Лукас (68') •Антви-Аджей Кристофер 45'65' (Брошински Мориц (65') •Хофманн Филипп46' (Цоллер Симон (46')
19 августа.
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