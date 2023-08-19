«Штутгарт» забил 5 мячей в ворота «Бохума»

В первом туре Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Бохум» и позволил сопернику нанести считанное количество ударов по воротам. Сами же швабы забивали и забивали. Серу Гирасси метко зарядил издалека, Дан-Аксель Загаду здорово пробил головой после подачи корнера. Во втором тайме Силас Мвумпа ударом с лета сделал счет разгромным, а вскоре оформил дубль в таком же стиле - 4:0. Напоследок и Гирасси забил свой второй мяч.