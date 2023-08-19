«Фрайбург» был сильнее «Хоффенхайма» на выезде

«Хоффенхайм» и «Фрайбург» - соперники по стартовому туру Бундеслиги. Гости были чуть сильнее по игре, да и по счету. В конце первого тайма Аттила Салаи срезал мяч в свои ворота, а в компенсированное время Роланд Шаллаи здорово сыграл на добивании - 0:2. Озан Кабак после перерыва также добавил мяч в сетку ворот соперника, размочив счет.
Протокол игры
|39'Салаи Аттила (0:1)
|45'Шаллаи Роланд (0:2)
|(1:2) Кабак Озан50'
Бауманн Оливер•Кабак Озан•Брукс Джон•Салаи Аттила46' (Фогт Кевин (46') •Кадержабек Павел•Прёмель Гриша•Гриллич Флориан71' (Юстван Юлиан (71') •Штиллер Анджело85' (Бишоф Том (85') •Бюльтер Мариус•Бебу Ила85' (Бейер Максимилиан (85') •Крамарич Андрей
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп• 15'Гюнтер Кристиан90' (Вайсхаупт Ноа (90') •Рохль Мерлин74' (Кайтель Янник (74') •Эггештайн Максимилиан•Шаллаи Роланд85' (Доан Рицу (85') •Хёлер Лукас•Грифо Винченцо90' (Сильдиллия Килианн (90') •Грегорич Михаэль84' (Гульде Мануэль (84')
19 августа. Стадион "Презеро Арена".
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