«Фрайбург» был сильнее «Хоффенхайма» на выезде

«Хоффенхайм» и «Фрайбург» - соперники по стартовому туру Бундеслиги. Гости были чуть сильнее по игре, да и по счету. В конце первого тайма Аттила Салаи срезал мяч в свои ворота, а в компенсированное время Роланд Шаллаи здорово сыграл на добивании - 0:2. Озан Кабак после перерыва также добавил мяч в сетку ворот соперника, размочив счет.