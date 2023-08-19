«Байер» был удачливее «РБ Лейпцига» в голевой перестрелке

В центральном матче стартового тура чемпионата Германии «Байер» играл против «РБ Лейпцига». Встреча получилась результативной, и около половины ударов в створ стали голевыми. Жереми Фримпонг открыл счет после удобного паса от Виктора Бонифасе. Джонатан Та удвоил перевес хозяев после подачи углового. После аналогичного стандарта отличился Дани Ольмо. После перерыва Флориан Вирц вернул перевес в два гола для «аспириновых». Затем пришло время Лои Опенда, который сначала забил ударом головой, а вскоре запустил мяч в штангу.
Протокол игры
|(1:0) Фримпонг Жереми24'
|(2:0) Та Джонатан35'
|39'Ольмо Дани (2:1)
|(3:1) Вирц Флориан64'
|71'Опенда Лои (3:2)
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми78' (Артур I (78') •Гримальдо Алехандро•Паласиос Эсекиэль•Джака Гранит•Хофманн Йонас89' (Амири Надим (89') •Вирц Флориан75' (Андрих Роберт (75') •Бонифасе Виктор 69'89' (Гложек Адам (89')
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин•Симакан Мохамед•Орбан Вилли•Раум Давид•Зайвальд Николас 62'62' (Поульсен Юссуф (62') •Шлагер Ксавер83' (Карвалью Фабиу (83') •Симонс Хави62' (Люкеба Кастелло (62') • 81'Ольмо Дани•Вернер Тимо62' (Кампль Кевин (62') •Опенда Лои75' (Форсберг Эмиль (75')
19 августа. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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