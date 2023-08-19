«Байер» был удачливее «РБ Лейпцига» в голевой перестрелке

В центральном матче стартового тура чемпионата Германии «Байер» играл против «РБ Лейпцига». Встреча получилась результативной, и около половины ударов в створ стали голевыми. Жереми Фримпонг открыл счет после удобного паса от Виктора Бонифасе. Джонатан Та удвоил перевес хозяев после подачи углового. После аналогичного стандарта отличился Дани Ольмо. После перерыва Флориан Вирц вернул перевес в два гола для «аспириновых». Затем пришло время Лои Опенда, который сначала забил ударом головой, а вскоре запустил мяч в штангу.