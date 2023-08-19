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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» был удачливее «РБ Лейпцига» в голевой перестрелке

19 Августа 2023 • 18:28 Комментировать
Байер Л
3:2
РБ Лейпциг
окончен

В центральном матче стартового тура чемпионата Германии «Байер» играл против «РБ Лейпцига». Встреча получилась результативной, и около половины ударов в створ стали голевыми.  Жереми Фримпонг открыл счет после удобного паса от Виктора Бонифасе. Джонатан Та удвоил перевес хозяев после подачи углового. После аналогичного стандарта отличился Дани Ольмо. После перерыва Флориан Вирц вернул перевес в два гола для «аспириновых». Затем пришло время Лои Опенда, который сначала забил ударом головой, а вскоре запустил мяч в штангу.

Протокол игры  
Байер Л3:2РБ Лейпциг
(1:0) Фримпонг Жереми24'  
(2:0) Та Джонатан35'  
  39'Ольмо Дани (2:1)
(3:1) Вирц Флориан64'  
  71'Опенда Лои (3:2)
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанТапсоба ЭдмонФримпонг Жереми 78' (Артур I ( 78') Гримальдо АлехандроПаласиос ЭсекиэльДжака ГранитХофманн Йонас 89' (Амири Надим ( 89') Вирц Флориан 75' (Андрих Роберт ( 75') Бонифасе Виктор  69' 89' (Гложек Адам ( 89')
Запасные: Фосу-Менса ТимотиПуэрта ГуставоМбамба НоаКоварж Матей
Бласвих ЯнисХенрихс БенджаминСимакан МохамедОрбан ВиллиРаум ДавидЗайвальд Николас  62' 62' (Поульсен Юссуф ( 62') Шлагер Ксавер 83' (Карвалью Фабиу ( 83') Симонс Хави 62' (Люкеба Кастелло ( 62'  81') Ольмо ДаниВернер Тимо 62' (Кампль Кевин ( 62') Опенда Лои 75' (Форсберг Эмиль ( 75')
Запасные: Клостерманн ЛукасНовоа УгоБаумгартнер КристофЦингерле Леопольд
19 августа. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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