«ПСЖ» хочет сбить цену Коло-Муани в 100 миллионов евро, предложив «Айнтрахту» своего игрока

«ПСЖ» не намерен выкладывать за нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани требуемую сумму в размере 100 миллионов евро. По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, парижане хотят сбить ценник, включив в сделку своего нападающего Уго Экитике.

Напомним, Коло-Муани в данный момент является главной трансферной целью «ПСЖ», а сам футболист уже согласовал с командой условия личного контракта. Экитике в прошлом сезоне не получил достаточного количества игрового времени, поэтому нападающий открыт к переходу в «Айнтрахт».

Источник сообщает, что «ПСЖ» параллельно также ведёт переговоры по трансферу Брэдли Баркола из «Лиона».