«ПСЖ» скоро предложит 70 миллионов евро за трансфер Коло-Муани

«ПСЖ» ведёт активную работу по приглашению нападающего Рандаля Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта». По информации от журналиста Танзи Олича, парижская команда в ближайшее время предложить за француза 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» полностью согласовал с Коло-Муани условия личного контракта. Правда, «Айнтрахт» требует за своего лучшего бомбардира 100 миллионов евро. Команда Луиса Энрике попробует сбить ценник.

Коло-Муани имеет ещё один вариант для продолжения карьеры, но приоритетом для футболиста является именно переход в «ПСЖ». Рандаль в прошлом сезоне отметился 15 голами и 11 ассистами в Бундеслиге.