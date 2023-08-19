«ПСЖ» достиг полного соглашения с Коло-Муани по условиям контракта

Французский «ПСЖ» полностью согласовал личные условия контракта с нападающим Рандалем Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта». По информации от журналиста Санти Уны, в трансфере француза заинтересован ещё один клуб, но Коло-Муани сейчас хочет перейти именно в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» будет требовать за Коло-Муани 100 миллионов евро, но «ПСЖ» пока не готов платить такую сумму. Парижская команда постарается сбить требуемый ценник.

Коло-Муани в дебютном сезоне за франкфуртский «Айнтрахт» отметился 15 голами и 11 результативными передачами в немецкой Бундеслиге.