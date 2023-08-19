«Милан» хочет купить экс-нападающего «Зенита»

Бывший форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун, ныне выступающий в чемпионате Германии за леверкузенский «Байер», может продолжить карьеру в Серии А.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, в услугах иранского нападающего заинтересован «Милан». 28-летний игрок не против такого варианта продолжения карьеры. Переговоры между сторонами находятся на начальной стадии.

Азмун связан контрактными обязательствами с «фармацевтами» до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро. В настоящий момент нападающий восстанавливается после травмы.