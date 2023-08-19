Форсберг интересен двум клубам, но «РБ Лейпциг» хочет оставить игрока

Полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг в скором времени может покинуть свою команду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, шведский хавбек интересен амстердамскому «Аяксу» и французскому «Лиону».

Контракт Форсберга с «РБ Лейпцигом» истекает через два года, поэтому этим летом у немецкого клуба есть последняя возможность продать игрока по полной стоимости. Несмотря на это, «красные быки» хотят оставить Эмиля, подписав с ним новый контракт.

Форсберг провёл в «РБ Лейпциге» уже 8 лет. Полузащитник перебрался в немецкую команду летом 2015 года из «Мальмё». За этот срок Эмиль выиграл с «красными быками» два Кубка Германии.