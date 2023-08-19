Британский полузащитник Джуд Беллингем перебрался из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.

Как стало известно Bild, бывшие одноклубники 20-летнего хавбека считают его эгоистом и самовлюбленным человеком. По мнению футболистов, у Беллингема команда не была на первом месте. Как считают игроки «Боруссии», раньше Беллингем специально ждал пока вся команда обойдет все поле после игры, чтобы затем пройти в одиночестве и получить индивидуальные восторги болельщиков.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в одном матче чемпионата Испании, в котором забил один мяч.

Уже сегодня, 19 августа, «Реал» проведет матч второго тура Ла Лиги против «Альмерии», а «Боруссия» в стартовом туре чемпионата Германии сразится с «Кёльном».