Тухель рассказал, каким видит футбол «Баварии»

Рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, каким видит футбол своей команды.

«Мне хотелось бы, чтобы мы играли быстрее, доминировали на половине поля соперника и не подпускали его к нашим воротам. Хочу реализовать активный стиль игры, в котором рискуем на последней трети поля, но где также играем осторожно и доминируем в центре и обороне.

Хочу, чтобы команда создавала как можно больше голевых моментов, но при этом не забывала о своих воротах», - передает слова специалиста пресс-служба Бундеслиги.

В первом туре чемпионата Германии «Бавария» на выезде разгромила бременский «Вердер» со счетом 4:0.