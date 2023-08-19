Тухель недоволен игрой Киммиха

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель определился с очередной трансферной целью. По сообщениям Bayern & Germany, специалист хочет видеть в команде нового опорного полузащитника.

Источник отмечает, что Тухеля не устраивает игра Йозуа Киммиха. По мнению главного тренера, хавбек замедляет игру команды. Томас хочет перевести Йозуа на другую позицию, при этом сам футболист против такого развития событий.

Киммих выступает за «Баварию» с лета 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро. Трудовое соглашение полузащитника с клубом истекает по окончании сезона-2024/2025.