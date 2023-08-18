«Айнтрахт» договорился с нападающим, оценённым в 35 млн евро

Нападающий «Монпелье» Элье Ваи готов перебраться в «Айнтрахт».

По слухам, английский «Вест Хэм» предложил порядка 40 млн евро с учётом бонусов за француза. Несмотря на это, сам игрок, похоже, склоняется к переезду в Германию, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. 20-летний игрок уже дал устное согласие на переход руководству франкфуртцев. Контракт будет рассчитан до 2028 года. «Айнтрахт» готов заплатить за трансфер 15-20 млн евро плюс различные бонусы. Переговоры с «Монпелье» продолжаются.

Элье Ваи забил 19 голов в прошлом розыгрыше чемпионата Франции. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 млн евро.