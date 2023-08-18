​«Интер» и «Бавария» обсуждают трансфер Павара

В летнее трансферное окно защитник Бенжамен Павар может сменить «Баварию» на «Интер». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в пятницу клубы проводят новый раунд переговоров. Он проходит после того, как накануне «нерадзурри» сделали предложение в 25 миллионов евро.

Отмечается, что 27-летний Павар желает сменить клуб, и «Интер» будет предпринимать усилие, чтобы закрыть сделку.

За «Баварию» Бенжамен Павар играет с лета 2019 года. С тех пор защитник провёл 163 официальных матча, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач на партнёров.