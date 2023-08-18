«Бавария» назвала условие продажи Павара

Мюнхенская «Бавария» планирует расстаться с защитником Бенжаменом Паваром в текущее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно сведениям журналиста, чемпион Бундеслиги готов расстаться с французским футболистом, если за него предложат порядка 40 миллионов евро.

Бенжамен выступает за мюнхенский коллектив с лета 2019 года. Защитник принял участие в 163 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей и 12 результативных передач.

Ранее появилась информация об интересе к Павару со стороны миланского «Интера».