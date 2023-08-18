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Эсекьель Паласиос: «Реал» правда хотел меня подписать, но после травмы интерес пропал»

18 Августа 2023 • 09:29 Комментировать
Байер Л
...
РБ Лейпциг
19.08 16:30

Полузащитник леверкузенского «Байера» Эсекьель Паласио рассказал о том, как общался с представителями мадридского «Реала» по поводу возможного трансфера. 24-летний футболист так и не смог перебраться на «Сантьяго Бернабеу» из-за травмы.

«Реал» правда хотел меня подписать. Представители клуба встретились со мной, чтобы узнать меня получше. Затем я столкнулся с травмой, которая помешала мне перейти в «Реал», – заявил Паласиос в беседе с Marca.

Недавно Паласиоса связывали с переходом в «Астон Виллу». В последнем розыгрыше немецкой Бундеслиги аргентинец забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эсекьель Паласиос Байер
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