Эсекьель Паласиос: «Реал» правда хотел меня подписать, но после травмы интерес пропал»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Эсекьель Паласио рассказал о том, как общался с представителями мадридского «Реала» по поводу возможного трансфера. 24-летний футболист так и не смог перебраться на «Сантьяго Бернабеу» из-за травмы.

«Реал» правда хотел меня подписать. Представители клуба встретились со мной, чтобы узнать меня получше. Затем я столкнулся с травмой, которая помешала мне перейти в «Реал», – заявил Паласиос в беседе с Marca.

Недавно Паласиоса связывали с переходом в «Астон Виллу». В последнем розыгрыше немецкой Бундеслиги аргентинец забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.