​Кейн ответил на вопрос о «Золотом мяче»

Новоиспечённый форвард «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о возможности выиграть «Золотой мяч».

«Как мы видим, для завоевания «Золотого мяча» тебе нужно выигрывать командные трофеи. Если я буду забивать, а «Бавария» будет выигрывать трофеи, то это может быть поставлено под вопрос, но сейчас я не сосредотачиваюсь на этом», - сказал Кейн, чьи слова приводит портал Goal.com.

Напомним, что Гарри Кейн перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма», где он проводил всю свою профессиональную карьеру.

Отметим, что в 2022 году «Золотой мяч» выиграл Карим Бензема. В 2023 году фаворитом считается Лионель Месси.