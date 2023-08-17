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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» удивила выбором нового вратаря

17 Августа 2023 • 13:24 Комментировать

Израильский вратарь Даниэль Перец, который выступает у себя на родине за «Маккаби» Тель-Авив, попал в сферу интересов одного из европейских грандов.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, в услугах 23-летнего голкипера заинтересована мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии давно находится в поиске нового вратаря в связи с травмой первого номера команды Мануэля Нойера. Мюнхенцы уже сделали предложение в размере 4,5 миллиона евро.

Ближайший матч подопечные Томаса Тухеля проведут против бременского «Вердера» в первом туре Бундеслиги. Игра состоится в пятницу, 18 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария трансферы футбола - лето 2023 Даниэль Перец
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