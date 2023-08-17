«Бавария» удивила выбором нового вратаря

Израильский вратарь Даниэль Перец, который выступает у себя на родине за «Маккаби» Тель-Авив, попал в сферу интересов одного из европейских грандов.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, в услугах 23-летнего голкипера заинтересована мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии давно находится в поиске нового вратаря в связи с травмой первого номера команды Мануэля Нойера. Мюнхенцы уже сделали предложение в размере 4,5 миллиона евро.

Ближайший матч подопечные Томаса Тухеля проведут против бременского «Вердера» в первом туре Бундеслиги. Игра состоится в пятницу, 18 августа.