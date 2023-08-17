«ПСЖ» нацелился на полузащитника, оценённого в 40 млн евро

«Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность приобретения хавбека «Боруссии» Мёнхенгладбах Ману Коне.

Гранд Лиги 1 готов инвестировать значительные средства в укрепление средней линии, если до закрытия трансферного окна будет найдена подходящая кандидатура. Одним из потенциальных новичков называется Коне, входящий в шорт-лист парижан, докладывает Le Parisien. Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш высоко оценивает способности 22-летнего француза, интерес к которому также приписывается «Ливерпулю».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ману Коне в 40 млн евро. Контракт футболиста с мёнхенгладбахской «Боруссией» рассчитан до 2025 года.