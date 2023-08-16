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«Севилья» хочет подписать защитника «Штутгарта» слухи

16 Августа 2023 • 16:39 Комментировать
Алавес
...
Севилья
21.08 20:00

Защитник «Штутгарта» Борна Соса может продолжить карьеру в «Севилье».

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, «Севилья» ведет переговоры с немецким клубом по возможному трансферу 25-летнего хорватского футболиста. По информации источника, испанский коллектив значительно продвинулся в диалоге со «Штутгартом».

В прошлом сезоне Соса принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 2 мяча и записал на свой счет 12 ассистов. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хорвата в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Борна Соса трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт
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