Защитник «Штутгарта» Борна Соса может продолжить карьеру в «Севилье».

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, «Севилья» ведет переговоры с немецким клубом по возможному трансферу 25-летнего хорватского футболиста. По информации источника, испанский коллектив значительно продвинулся в диалоге со «Штутгартом».

В прошлом сезоне Соса принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 2 мяча и записал на свой счет 12 ассистов. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хорвата в 12 миллионов евро.