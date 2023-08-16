​«ПСЖ» покупает двух форвардов за 100 млн евро

«ПСЖ» до закрытия летнего трансферного окна должен закрыть сделки по двум форвардам. Состав гранда Лиги 1 должны пополнить Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» и Брэдли Баркола из «Лиона».

Как сообщает Le Parisien, «ПСЖ» уже договорился с футболистами об условиях личных контрактов. Теперь чемпионам Франции нужно прийти к соглашению с «Айнтрахтом» и «Лионом». 24-летний Коло-Муани может стоить 80 миллионов евро, а 20-летний Баркола – 20 миллионов евро. Таким образом, на двух нападающих парижане должны потратить 100 миллионов.

Ближайший матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт в субботу, 19 августа, - против «Тулузы».