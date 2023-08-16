Хорватский хавбек «Ренна» Ловро Майер продолжит карьеру в чемпионате Германии. Новым местом работы 25-летнего футболиста стал «Вольфсбург».

Как информирует пресс-служба немецкого клуба, с игроком подписано долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до 2028 года. Сумма сделки составит порядка 30 миллионов евро. За «волков» Ловро будет выступать под 19-м номером.

В составе «Ренна» Майер играл с 2021 года. В общей сложности хорват провел за французскую команду 79 поединков, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и 16 голевых передач.