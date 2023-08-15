​У Берната есть два варианта в Бундеслиге

Защитник Хуан Бернат оказался в списке игроков, на которых не рассчитывает рулевой «ПСЖ» Луис Энрике. До конца летнего трансферного окна 30-летний испанец может оказаться в Бундеслиге. Как сообщает L’Equipe, интерес к Бернату проявляют «Унион Берлин» и «Байер».

Стоит сказать, что «Унион Берлин» представит Германию на групповой стадии Лиги чемпионов, а «Байер» попал в раунд плей-офф Лиги конференций.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хуана Берната в 10 миллионов евро. За «ПСЖ» испанский футболист выступал с конца лета 2018 года после трансфера из «Баварии».