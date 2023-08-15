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«Барселона» отложила трансфер Ольмо на следующее лето

15 Августа 2023 • 10:46 Комментировать
Байер Л
...
РБ Лейпциг
19.08 16:30

«Барселона» этим летом хотела приобрести полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо, который был открыт к возвращению на «Камп Ноу». Если верить журналисту Серхи Капдевиле, «сине-гранатовые» в итоге решили сконцентрироваться на усиление других позиций, которые больше нуждались в совершенствовании.

Источник сообщает, что руководство «Барселоны» приняло решение отложить трансфер Ольмо на следующее лето. Недавно Дани продлил контракт с «РБ Лейпцигом». нов соглашении прописана сумма отступных, за которую испанец может перейти в новую команду.

Ранее интерес к 25-летнему Ольмо также приписывали со стороны мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2023
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БАЙЕР Л РБ ЛЕЙПЦИГ
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