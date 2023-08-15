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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Лацио» покупает вратаря из Бундеслиги

15 Августа 2023 • 08:28 Комментировать

31-летний датский голкипер «Униона» Фредерик Рённов может продолжить карьеру в итальянском чемпионате, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, в услугах вратаря заинтересован римский «Лацио». Стороны близки к договоренности по трансферу. Трудовое соглашение Рённова с «орлами» будет рассчитано до середины 2026 года.

В прошлом сезоне Фредерик принял участие в 41 поединке за берлинский клуб, в которых пропустил 38 голов. В 16 встречах датчанин сохранил свои владения в неприкосновенности. Его контракт с немцами рассчитан до конца июня следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Унион Берлин трансферы футбола - лето 2023 Фредерик Рённов
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