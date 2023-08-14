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«Ренн» близок к продаже Майера в Бундеслигу

14 Августа 2023 • 22:47 Комментировать
Вольфсбург
...
Хайденхайм
19.08 16:30

Французский «Ренн» близок к тому, чтобы продать полузащитника Ловро Майера в клуб Бундеслиги за неплохую сумму в 30 млн евро. Как сообщает Фабрицио Романо в соцсетях, главным кандидатом на покупку хорвата является «Вольфсбург».

Сейчас сделка уже почти завершена – клубам осталось обсудить последние её детали. А ещё этот трансфер станет вторым самым дорогим в истории «Вольфсбурга» после покупки Юлиана Дракслера в 2015 году.

25-летний Майер выступает за «Ренн» с лета 2021 года, контракт с французским клубом связывает игрока до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Ренн Ловро Майер трансферы футбола - лето 2023
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