«Ренн» близок к продаже Майера в Бундеслигу

Французский «Ренн» близок к тому, чтобы продать полузащитника Ловро Майера в клуб Бундеслиги за неплохую сумму в 30 млн евро. Как сообщает Фабрицио Романо в соцсетях, главным кандидатом на покупку хорвата является «Вольфсбург».

Сейчас сделка уже почти завершена – клубам осталось обсудить последние её детали. А ещё этот трансфер станет вторым самым дорогим в истории «Вольфсбурга» после покупки Юлиана Дракслера в 2015 году.

25-летний Майер выступает за «Ренн» с лета 2021 года, контракт с французским клубом связывает игрока до лета 2027 года.