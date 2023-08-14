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Бонуччи близок к трансферу в немецкий клуб

14 Августа 2023 • 09:01 Комментировать

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи может покинуть туринский «Ювентус» и продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Маттео Моретто.

Как стало известно журналисту, в услугах 36-летнего футболиста заинтересован берлинский «Унион». Стороны уже вступили в переговоры. Сам Бонуччи готов присоединиться к немецкому коллективу.

В составе «старой синьоры» Леонардо провел 502 поединка. Защитник записал на свой счет 37 забитых мячей и десять голевых передач. Срок действующего контракта итальянца с «Ювентусом» истекает в конце июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Унион Берлин трансферы футбола - лето 2023
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