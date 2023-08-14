Бонуччи близок к трансферу в немецкий клуб

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи может покинуть туринский «Ювентус» и продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Маттео Моретто.

Как стало известно журналисту, в услугах 36-летнего футболиста заинтересован берлинский «Унион». Стороны уже вступили в переговоры. Сам Бонуччи готов присоединиться к немецкому коллективу.

В составе «старой синьоры» Леонардо провел 502 поединка. Защитник записал на свой счет 37 забитых мячей и десять голевых передач. Срок действующего контракта итальянца с «Ювентусом» истекает в конце июня 2024 года.