Главный исполнительный директор «Баварии»: «Кейн тут, чтобы выигрывать, как Левандовски»

Ян-Кристиан Дрезен, главный исполнительный директор мюнхенской «Баварии», уверен в том, что Гарри Кейн может стать столь же успешным, как и Роберт Левандовски, ковавший сплошные трофеи в бытность свою игроком «Баварии».

- Переговоры были очень долгими, но мы счастливы, что все получилось. Его футбольные навыки целиком отвечают потребностям и генетике нашего клуба. Центральные нападающие такого уровня всегда приводили клуб к успехам. Уверен, что Кейн продолжит эти традиции. болельщики могут ждать римейка успехов Левандовски, - цитирует слова Дрезена итальянское новостное агентство ITASportPress.