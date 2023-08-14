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Главный исполнительный директор «Баварии»: «Кейн тут, чтобы выигрывать, как Левандовски»

14 Августа 2023 • 03:04 Комментировать

Ян-Кристиан Дрезен, главный исполнительный директор мюнхенской «Баварии», уверен в том, что Гарри Кейн может стать столь же успешным, как и Роберт Левандовски, ковавший сплошные трофеи в бытность свою игроком «Баварии».

- Переговоры были очень долгими, но мы счастливы, что все получилось. Его футбольные навыки целиком отвечают потребностям и генетике нашего клуба. Центральные нападающие такого уровня всегда приводили клуб к успехам. Уверен, что Кейн продолжит эти традиции. болельщики могут ждать римейка успехов Левандовски, - цитирует слова Дрезена итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Ян-Кристиан Дрезен
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