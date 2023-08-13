Кейн: «Я тут не для отпуска»

Перешедший в мюнхенскую «Баварию» Гарри Кейн неудачно провел свой первый матч - он вышел на замену, но ему даже не дали потрогать мяч в отведенные на поле минуты. Тем не менее, Кейн уверен в том, что еще возьмет свое - по его словам, он приехал в Мюнхен не для того, чтобы бить баклуши.

- Если кто-то думает, что я тут в каникулах, то сильно ошибается. Я обсуждал решение перейти сюда со своей супругой Кейт, она одобрила эту идею. Она хочет, чтобы я был счастлив. Мы приняли решение вместе, - цитирует слова Кейна итальянское новостное агентство ITASportPress.