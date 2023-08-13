Кейн будет учить немецкий язык

Перебравшийся в «Баварию» Гарри Кейн пообещал учить немецкий язык в своем новом клубе, дабы лучше общаться с партнерами и наставником клуба - Томасом Тухелем. Кейн уже дебютировал в своем новом клубе в матче за Суперкубок Германии, однако игра обернулась катастрофой - мюнхенцы пропустили три безответных мяча.

- Досадно терпеть такое поражение в начале сезона. Уверен, что мы исправимся уже в игре с «Вердером». Я хочу учить немецкий язык. Хотя бы по два урока каждую неделю. Понимаю, будет трудно, но я готов, - цитирует слова Кейна итальянское новостное агентство ITASportPress.