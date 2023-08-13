Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн будет учить немецкий язык

13 Августа 2023 • 21:05 Комментировать

Перебравшийся в «Баварию» Гарри Кейн пообещал учить немецкий язык в своем новом клубе, дабы лучше общаться с партнерами и наставником клуба - Томасом Тухелем. Кейн уже дебютировал в своем новом клубе в матче за Суперкубок Германии, однако игра обернулась катастрофой - мюнхенцы пропустили три безответных мяча.

- Досадно терпеть такое поражение в начале сезона. Уверен, что мы исправимся уже в игре с «Вердером». Я хочу учить немецкий язык. Хотя бы по два урока каждую неделю. Понимаю, будет трудно, но я готов, - цитирует слова Кейна итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Августа
21:45 · Германия. Бундеслига
Кейн: Я должен отработать 100 миллионов евро, которые «Бавария» за меня заплатила
21:38 · Германия. Бундеслига
Кейн: В текущем сезоне «Бавария» хочет завоевать все трофеи
21:05 · Германия. Бундеслига
Кейн будет учить немецкий язык
18:12 · Англия. Премьер-лига
​Кейн дал понять, что может побить рекорд Ширера в АПЛ позже
15:12 · Германия. Бундеслига
​Кейн: «Мюллер уже пригласил меня на партию в гольф»
15:04 · Германия. Бундеслига
​Кейн объяснил переход в «Баварию» 1
13:49 · Англия. Премьер-лига
​Павар будет стараться перейти в «Манчестер Юнайтед»
12:48 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по Павару
11:08 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что клуб не устраивают условия, которые предлагает «Вердер» по трансферу Тикнизяна
10:07 · Германия. Бундеслига
Тухель выдал худший старт в «Баварии» с 1992 года 3
08:56 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок ЦСКА Галямин рассказал, чем его удивил трансфер Кейна в «Баварию»
08:09 · Германия. Бундеслига
Ольмо высказался о разгроме «Баварии» в Суперкубке Германии
07:51 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» договорился с форвардом, цена которого 100 миллионов евро
03:33 · Германия. Бундеслига
Киммих поделился ожиданиями от Кейна
03:18 · Германия. Бундеслига
Ульрайх: «Я уже доказал, что способен заменять Нойера»
Все новости
Рекомендуем