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​Кейн: «Мюллер уже пригласил меня на партию в гольф»

13 Августа 2023 • 15:12 Комментировать

Звёздный новичок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн сказал несколько слов о Томасе Мюллере.

«Вчера я повстречался с Томасом. Он полон энергии. Он уже пригласил меня на партию в гольф, мы скоро сделаем это. Он лидер, один из величайших лидеров в этой команде. Я с нетерпением жду возможности сыграть с ним», - сказал Кейн в ходе пресс-конференции.

Напомним, что 30-летний Гарри Кейн перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма». Сообщалось, что мюнхенский клуб заплатил за трансфер звёздного нападающего 100 миллионов евро.

В субботу «Бавария» крупно – со счётом 0:3 – проиграла «РБ Лейпцигу» в Суперкубке Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Гарри Кейн
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