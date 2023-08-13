​Кейн: «Мюллер уже пригласил меня на партию в гольф»

Звёздный новичок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн сказал несколько слов о Томасе Мюллере.

«Вчера я повстречался с Томасом. Он полон энергии. Он уже пригласил меня на партию в гольф, мы скоро сделаем это. Он лидер, один из величайших лидеров в этой команде. Я с нетерпением жду возможности сыграть с ним», - сказал Кейн в ходе пресс-конференции.

Напомним, что 30-летний Гарри Кейн перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма». Сообщалось, что мюнхенский клуб заплатил за трансфер звёздного нападающего 100 миллионов евро.

В субботу «Бавария» крупно – со счётом 0:3 – проиграла «РБ Лейпцигу» в Суперкубке Германии.