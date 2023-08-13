​Кейн объяснил переход в «Баварию»

Нападающий Гарри Кейн дал комментарий по поводу своего трансфера в «Баварию».

«Я всегда хотел бросить себе вызов на самом высоком уровне. Я хочу играть в Лиге чемпионов и каждый год бороться за трофеи. Вот почему я пришёл в «Баварию». Это один из крупнейших клубов мира, который даёт мне возможность сделать это», - слова Кейна с пресс-конференции приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Гарри Кейн подписал с «Баварией» контракт, который рассчитан до конца сезона 2026/2027. Форвард уже дебютировал за новую команду, сыграв около 26 минут в Суперкубке против «РБ Лейпцига» (поражение 0:3).