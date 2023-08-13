Тухель выдал худший старт в «Баварии» с 1992 года

Мюнхенская «Бавария» потерпела крупное поражение от «РБ Лейпцига» в матче за Суперкубок Германии со счетом 0:3. Главный тренер команды Томас Тухель выдал худший старт в клубе с 1992 года.

Под руководством специалиста команда из Мюнхена потерпела пять поражений в 13 встречах. До этого подобный результат показал Сорен Лербю 31 год назад.

Напомним, что Тухель занял пост главного тренера «Баварии» в марте 2023 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два сезона.

Следующий матч мюнхенцы проведут против бременского «Вердера» в рамках первого тура чемпионата Германии.