Экс-игрок ЦСКА Галямин рассказал, чем его удивил трансфер Кейна в «Баварию»

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о трансфере нападающего Гарри Кейна из лондонского «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию». Сумма сделки составила свыше 100 миллионов евро.

«Удивила сумма, за которую покупают. Для «Баварии» несвойственно. Они так никогда не делали. Всё остальное не удивляет. Кейн квалифицированный игрок и подходит под немецкий футбол», - передает слова Дмитрия радио «Движение».

О трансфере Кейна было объявлено в субботу, 12 августа. 30-летний английский бомбардир заключил с «Баварией» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2027 года.