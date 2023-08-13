Ольмо высказался о разгроме «Баварии» в Суперкубке Германии

Лидер средней линии «РБ Лейпцига» Дани Ольмо прокомментировал крупную победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии. «Быки» выиграли со счетом 3:0, в активе испанского полузащитника хет-трик.

«Потрясающее выступление. Наша команда проделала огромный объем работы. Нет лучшего способа начать сезон, чем с победы над «Баварией». У нас отличная молодая команда с большим потенциалом. Мы настроены стать чемпионами. Посмотрим, что из этого получится», - передает слова хавбека клубная пресс-служба.

Следующий матч «РБ Лейпциг» сыграет против леверкузенского «Байера» в рамках первого тура Бундеслиги.