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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ольмо высказался о разгроме «Баварии» в Суперкубке Германии

13 Августа 2023 • 08:09 Комментировать

Лидер средней линии «РБ Лейпцига» Дани Ольмо прокомментировал крупную победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии. «Быки» выиграли со счетом 3:0, в активе испанского полузащитника хет-трик.

«Потрясающее выступление. Наша команда проделала огромный объем работы. Нет лучшего способа начать сезон, чем с победы над «Баварией». У нас отличная молодая команда с большим потенциалом. Мы настроены стать чемпионами. Посмотрим, что из этого получится», - передает слова хавбека клубная пресс-служба.

Следующий матч «РБ Лейпциг» сыграет против леверкузенского «Байера» в рамках первого тура Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Дани Ольмо
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