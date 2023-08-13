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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» договорился с форвардом, цена которого 100 миллионов евро

13 Августа 2023 • 07:51 Комментировать

Переговоры между нападающим «Айнтрахта» Рандалем Коло-Муани и руководством «ПСЖ» завершились успешно. Стороны договорились о подписании трудового соглашения, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как отмечает источник, теперь парижанам предстоит согласовать сделку с франкфуртским клубом. Немецкая сторона требует за своего ведущего бомбардира 100 миллионов евро плюс бонусные выплаты. При этом Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 80 млн.

В минувшем сезоне Рандаль поучаствовал в 46 поединках за «Айнтрахт», в которых отметился 23 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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