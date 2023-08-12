Клуб Лиги 1 намерен подписать Торгана Азара

Вингер дортмундской «Боруссии» Торган Азар может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

30-летний игрок не слишком востребован в составе «шмелей», поэтому вторую половину прошлого сезона провёл в аренде в нидерландском ПСВ. По информации журнлиста Санти Ауны, в услугах бельгийца заинтересован «Монако». Трансферные переговоры между клубами уже стартовали.

Торган Азар перешёл в «Боруссию» Дортмунд из «Боруссии» Мёнхенгладбах в 2019 году за 25,5 млн евро. Текущая стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро, а его контракт истекает по окончании текущей кампании.