Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Клуб Лиги 1 намерен подписать Торгана Азара

12 Августа 2023 • 23:42 Комментировать
Клермон
...
Монако
Через 15 ч. 36 мин.

Вингер дортмундской «Боруссии» Торган Азар может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

30-летний игрок не слишком востребован в составе «шмелей», поэтому вторую половину прошлого сезона провёл в аренде в нидерландском ПСВ. По информации журнлиста Санти Ауны, в услугах бельгийца заинтересован «Монако». Трансферные переговоры между клубами уже стартовали.

Торган Азар перешёл в «Боруссию» Дортмунд из «Боруссии» Мёнхенгладбах в 2019 году за 25,5 млн евро. Текущая стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро, а его контракт истекает по окончании текущей кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Торган Азар трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЛЕРМОН МОНАКО
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
12 Августа
23:42 · Германия. Бундеслига
Клуб Лиги 1 намерен подписать Торгана Азара
23:26 · Германия. Бундеслига
Ольмо оформил хет-трик в матче Суперкубка Германии с «Баварией»
21:17 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг может сменить «Баварию» на топ-клуб Серии А слухи
21:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
21:08 · Англия. Чемпионшип
«Боруссия» Дортмунд ведёт переговоры по защитнику «Саутгемптона»
17:42 · Германия. Бундеслига
​Кейн уже тренируется с «Баварией»
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Сон трогательно попрощался с Кейном
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» решила выйти из гонки за Кепой
13:00 · Англия. Премьер-лига
Кепа выбрал между «Реалом» и «Баварией»
12:52 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» готовит первое предложение по трансферу Коло-Муани
12:16 · Германия. Бундеслига
«Бавария» оформила рекордный трансфер
12:11 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» отреагировал на подписание Кейна
12:00 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» прокомментировали трансфер Кейна
11:57 · Англия. Премьер-лига
Кепа в шаге от перехода в «Реал»
11:44 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Надеюсь, что сыграю хотя бы несколько минут в Суперкубке Германии»
Все новости
Рекомендуем