«ПСЖ» готовит первое предложение по трансферу Коло-Муани

Французский «ПСЖ» готовится обратиться к франкфуртскому «Айнтрахту» с первым предложением по трансферу нападающего Рандаля Коло-Муани. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, сам француз уже согласовал условия контракта с командой Луиса Энрике.

Пока неизвестно, какую сумму за Коло-Муани собирается предложить «ПСЖ». Отмечается, что «Айнтрахт» будет требовать за нападающего 100 миллионов евро + бонусы.

Коло-Муани ранее выступал в чемпионате Франции за «Нант». В Германии футболист провёл всего один сезон, где записал на свой актив 15 голов и 11 результативных передач в Бундеслиге.