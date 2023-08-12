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«ПСЖ» готовит первое предложение по трансферу Коло-Муани

12 Августа 2023 • 12:52 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
19.08 22:00

Французский «ПСЖ» готовится обратиться к франкфуртскому «Айнтрахту» с первым предложением по трансферу нападающего Рандаля Коло-Муани. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, сам француз уже согласовал условия контракта с командой Луиса Энрике.

Пока неизвестно, какую сумму за Коло-Муани собирается предложить «ПСЖ». Отмечается, что «Айнтрахт» будет требовать за нападающего 100 миллионов евро + бонусы.

Коло-Муани ранее выступал в чемпионате Франции за «Нант». В Германии футболист провёл всего один сезон, где записал на свой актив 15 голов и 11 результативных передач в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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