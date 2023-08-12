«Бавария» оформила рекордный трансфер

Сегодня, 12 августа, мюнхенская «Бавария» объявила о подписании звездного нападающего Гарри Кейна, ранее выступавшего в Английской премьер-лиге за лондонский «Тоттенхэм». Этот трансфер стал рекордным для чемпиона Бундеслиги.

По сведениям журналистов, сумма сделки составила порядка 120 миллионов евро. Ранее «Бавария» никогда не покупала игроков за такие деньги. До перехода Кейна самым дорогим трансфером мюнхенцев был защитник Тео Эрнандес, за которого клуб выложил 80 млн.

Добавим, что трудовое соглашение английского бомбардира с «Баварией» рассчитано до середины 2027 года.