Президент «Баварии» отреагировал на подписание Кейна

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал подписание английского нападающего Гарри Кейна. 30-летний форвард был куплен у лондонского «Тоттенхэма».

«Гарри, добро пожаловать в «Баварию». Мы рады подписанию такого классного исполнителя. Этот трансфер потребовал упорства и настойчивости. Благодарю всех, кто причастен к этой сделке. Кейн не только усилит нашу команду, он станет настоящим активом для всего немецкого чемпионата», - цитирует Хайнера клубная пресс-служба.

Кейн подписал с мюнхенским грандом четырехлетний контракт. Его трансфер обойдется «Баварии» примерно в 120 миллионов евро с учетом бонусов.