В «Баварии» прокомментировали трансфер Кейна

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о подписании нападающего лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна. О трансфере игрока было объявлено сегодня, 12 августа.

«Это был длительный процесс, однако сейчас мы очень рады, что Кейн стал игроком «Баварии». Мы давно мечтали о таком футболисте. Гарри идеально подходит нашей команде. Центрфорварды всегда были важны для «Баварии», они помогали клубу выигрывать титулы. Кейн продолжит эту историю успеха. Наши фанаты с нетерпением жду встречи с одним из лучших нападающий современности», - цитирует руководителя пресс-служба клуба.

30-летний англичанин подписал с «Баварией» контракт на четыре года.