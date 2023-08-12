Мюллер отреагировал на переход Кейна в «Баварию»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал трансфер английского форварда Гарри Кейна. 30-летний бомбардир сегодня, 12 августа, стал игроком немецкого гранда.

«Блокбастерный трансфер от «Баварии». Приветствую Гарри Кейна в нашей команде», - написал Мюллер в своих социальных сетях.

Кейн заключил с мюнхенским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2027 года. Сумма сделки оценивается в 120 миллионов евро с учетом бонусных выплат.

Напомним, что Гарри выступал за лондонский «Тоттенхэм» с 2011 по 2023 год. Он является лучшим голеадором в истории сборной Англии.